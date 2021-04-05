Sanal alemde çektiği fitness videolarıyla tanınan ve verdiği cüretkar pozlar ile dikkatleri üzerine çeken ABD'li fitness modeli Yaslen Clemente paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Çektiği fitness videolarını İnstagramdan paylaşarak ününe ün katan ve takipçi sayısını her geçen gün artıran Yaslen Clemente, kişiye özel antreman programı ve videoları çekip ücretli olarak gönderiyor.

Güzel model antreman paylaşımlarının yanında verdiği güzel ve iddialı pozlar ile de sanal alemin en çok konuşulan modelleri arasına girmeyi başardı.

Özellikle karantina sürecinde kendini evine kapatan güzel yıldız, takipçilerine evinin bahçesinden antreman videoları ve çok özel paylaşımlar yapmış ve Clemente,'nin bu paylaşımları kısa süre içinde binlerce beğeni toplamıştı.

İddialı pozlar vermeye devam eden güzel model bu kez popo kısmı yırtık kotuyla birbirinden farklı pozlar verdi.

Yaslen Clemente'nin bu paylaşımları takipçileri tarafından kısa süre içinde binlerce beğeni topladı.