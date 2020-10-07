Yaslen Clemente mavi bikinisiyle yürek hoplattı

Ünlü fitness modeli Yaslen Clemente sanal alemde esmeye devam ediyor.

Karantine sürecinde evinde kalan ve paylaştığı fitness videoları ile gündemden düşmeyen Clemente bu sefer evinin bahçesinden paylaşım yaptı.

22 yaşındaki ünlü model mavi bikinisini giyip kendi evinin bahçesinden güneşlendi.

Yaslen Clemente evinin bahçesinde mavi bikinsiyle verdiği cüretkar pozları sanal alemde paylaştı.

Clemente'nin bu pozları kısa süre içinde milyonlarca takipçisi tarafından binlerce beğeni aldı.

Güzel yıldız geçtiğimiz günlerde de sanal alemde yaptığı paylaşımlardan kazandığı parayı açıklamıştı.

Ünlü model ınstagramda yaptığı her paylaşım için yaklaşık 10 bin dolar kazandığını açıklamıştı.

İŞte güzel modeli yürek hoplatan o bikinili paylaşımları