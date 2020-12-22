Yaslen Clemente bahçe pozlarına devam ediyor

Özellikle yaşanan koronavirüs pandemi sürecinde karantina yaptığı paylaşımlar ile gündemde epey kalan ünlü fitness modeli Yaslen Clemente bahçe paylaşımlarına devam ediyor.

Ünlü model karantina boyunca evlerinde kalan ve fitness yapmak isteyen takipçilerine fitness konusunda önemli paylaşımlarda bulunmuş ve özel videolarıyla hayranlarına yardımcı olmuştu.

Fitness videolarını yanında zaman zaman yaptığı cesur paylaşımlar ile de epey dikkat çeken ünlü model son olarak bahçeli evinden pozlarını takipçilerine sundu.

22 yaşındaki ünlü modelin evinin bahçesinden verdiği pozlar hayranları tarafından kısa süre içinde binlerce kez tıklandı ve etkilişim aldı.

Diğer yandan ünlü fitness modeli Yaslen Clemente geçtiğimiz günlerde ınstagram yaptığı paylaşım başına yaklaşık 10 bin dolar para kazandığını açıklamıştı.

İşte güzel modelin evinin bahçesinden yaptığı çok özel paylaşımlar