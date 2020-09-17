Yasin Obuz ilk şarkısını çıkardı! Ala' şarkısı kısa sürede milyonlarca kişi tarafından dinlendi

TV 8’de yayınlanan Yemekteyiz, MasterChef ve son olarak Survivor 2020’de yarışan Yasin Obuz, ilk şarkısını çıkardı. Yasin Obuz özellikle Survivor 2020’de adından söz ettirmeyi başarmış ve fazlasıyla hayrana sahip olmuştu. Survivor’un ardından müzik sektörüne atılan Obuz, ‘Ala’ adlı ilk şarkısını çıkardı. Rap tarzındaki şarkı YouTube ve diğer dijital uygulamalarda paylaşılmaya başlandı. Dinleyenlerin beğenisini toplayan Ala’ şarkısı kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.
Yasin Obuz ‘Ala’ Şarkısı
Son Güncelleme: 17.09.2020 17:52