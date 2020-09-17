Yasin Obuz ilk şarkısını çıkardı! Ala' şarkısı kısa sürede milyonlarca kişi tarafından dinlendi

TV 8’de yayınlanan Yemekteyiz, MasterChef ve son olarak Survivor 2020’de yarışan Yasin Obuz, ilk şarkısını çıkardı. Yasin Obuz özellikle Survivor 2020’de adından söz ettirmeyi başarmış ve fazlasıyla hayrana sahip olmuştu. Survivor’un ardından müzik sektörüne atılan Obuz, ‘Ala’ adlı ilk şarkısını çıkardı. Rap tarzındaki şarkı YouTube ve diğer dijital uygulamalarda paylaşılmaya başlandı. Dinleyenlerin beğenisini toplayan Ala’ şarkısı kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

Yasin Obuz ‘Ala’ Şarkısı

Yasin Obuz’un ‘Ala’ şarkısının klibinde Survivor’dan arkadaşları Sercan Yıldırım, Cemal Can Cansever ve Aycan Yanaç rol aldı. Obuz şarkısının tanıtımını ise arkadaşlarını davet ettiği bir partide yaptı. Yasn Obuz’un şarkı tanıtımına MasterChef 2019 ve Survivor 2020’den yarışmacılar katıldı. Ancak tanıtımda Survivor’dan Berkan, Nisa Bölükbaşı, Cemal Can Cansever ve Aycan Yanaç’ın olmaması dikkatlerden kaçmadı.