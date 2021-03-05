Yasemin Şefkatli'den düğün açıklaması

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile geçtiğimiz aylarda nişanlanan Yasemin Şefkatli, alışveriş sonrası objektiflere yansıdı. Şefkatli, evlilik yolundaki ilişkisi hakkında konuştu.

‘’Düğünü erteledik’’

Muhabirlerin sorularını cevaplayan Şefkatli, pandeminin devam etmesi ve düğüne katılımın sınırlı olması nedeniyle düğünü ileri bir tarihe ertelediklerini belirtti. Şefkatli, mutlu günlerinde tüm sevdiklerinin yanında olmasını istediklerini söyleyerek aracına bindi.

Öte yandan sosyal medyada yüksek sayıda takipçisi bulunan Yasemin Şefkatli, 29 yaşına giren nişanlısı İdo Tatlıses’in doğum gününü kutlamıştı.