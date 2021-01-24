Yasemin Özilhan'ın lüks villasındaki detay takipçilerini şaşkına çevirdi

Evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara veren Yasemin Özilhan, 36. yaşını kutladı. Yeni yaşını lüks evinde kutlayan Özilhan, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Evindeki detay dikkatlerden kaçmadı

İş insanı İzzet Özilhan ile evli olan ünlü oyuncu yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı. Ünlü oyuncu sosyal medyada yaptığı doğum günü paylaşımlarına ‘’Bugün bir kez daha anladım ki, hayatımda çok güzel dostlar biriktirmişim. Buradan hepinize çok çok teşekkür ederim.’’ notunu ekledi.

Yasemin Özilhan’ın yaptığı paylaşımlarda, fotoğraflardaki detay takipçilerinin gözünden kaçmadı. Lüks villasında ünlü bir markaya ait motosikleti dekor olarak kullanan Özilhan’a takipçilerinden yorum yağdı.