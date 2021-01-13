İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Yasemin Özilhan'ın instagramda spor yaparken paylaştığı paylaşımında esprili 'Survivor' yanıtı

Eski oyuncu sosyetik güzel Yasemin Özilhan spor yaparken yaptığı paylaşımındaki esprili 'Survivor' cevabı takipçilerini güldürdü.

13 Ocak 2021 Çarşamba 23:25
Yasemin Özilhan'ın instagramda spor yaparken paylaştığı paylaşımında esprili 'Survivor' yanıtı
Takip Et:

Güzeller güzeli oyuncu Yasemin Özilhan iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra setlere ara vermişti. Gelen teklifleri sürekli geri çeviren ve en son rol aldığı, büyük ses getiren başarılı yapımlardan olan ‘Doktorlar’ dizisindeki Ela karakterine hayat verdikten sonra diziden ayrılmış ve başka projede yer almamıştı. Yasemin Özilhan tüm vaktini kızları Ela ve Emine ile geçiriyor. 

Ekranlardan uzak olan sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın hayatı ise hayranları tarafından oldukça merak ediliyor. Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen 10 soruya cevap veren Özilhan’ın Survivor yanıtı ise takipçilerini güldürdü. Sorulara çok samimi yanıtlar veren sosyetik güzel fit haliyle sosyal medya üzerin den oldukça beğeni alıyor. Öte yandan iki kız annesi olan Özilhan, giyim tarzıyla da oldukça beğeni topluyor.

 



Son Güncelleme: 13.01.2021 23:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yasemin özilhanSosyal Medya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Yener ameliyat oldu!
Hande Yener ameliyat oldu!
Pınar Altuğ’un kızı için çarpıcı açıklamalarda bulundu! Alaylı değil, mektepli olacak!
Pınar Altuğ’un kızı için çarpıcı açıklamalarda bulundu! Alaylı değil, mektepli olacak!
Demet Şener’den ayrılık sonrası açıklama!
Demet Şener’den ayrılık sonrası açıklama!
Can Yaman'ın yeni aşkı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta çıktı!
Can Yaman'ın yeni aşkı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta çıktı!
Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni aşkı ortaya çıktı! Eski eşinden göndermeli paylaşım geldi
Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni aşkı ortaya çıktı! Eski eşinden göndermeli paylaşım geldi
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su kimdir? Hayal Kahraman hakkında bilgiler
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su kimdir? Hayal Kahraman hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Fatih Terim istifa mı etti? İddialara beklenen açıklama geldi
Fatih Terim Galatasaray’dan ayrıldı mı? Fatih Terim bıraktı mı? Sosyal medyada büyük iddia
Şok market 15-19 Ocak 2021 hafta sonu indirimli ürünler kataloğu
2021 İşsizlik maaşı ne kadar oldu, işsizlik maaşı alanlar aylık kaç TL alacak?
Yatıya Misafirim Var ödül ne, kazanan ne ödül alıyor?
Saç satmak için gerekenler ve kriterler nelerdir?
Maçlar ne zaman taraftarlara açılacak, taraftarlar tribünlere dönüyor mu?
Adana'da askerlik nasıldır?
Bursa askerlik şubesi telefon, adres ve iletişim bilgileri
Esnafa 1 yıl ödemesiz işyeri destekleme kredisi ve başvuru şartları
Denizbank'tan emeklilere borç transfer kredisi imkanı!
Yemin yeni sezonu ne zaman başlayacak? 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Günlük Burç Yorumları 23 Mayıs 2019 Perşembe Günü Burcunuzun Hayatınızdaki Etkileri
PTT'den emekli maaşı alacaklara ödenen promosyon tutarı ne kadardır?
Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 9 Ocak 2021 Cumartesi
Rüyada kuzu görmek ne anlama gelir? Rüyada kuzu görmenin anlamları
Fenerbahçe - Kasımpaşa kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2021 Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri ne zaman açıklanacak?
Aydın Pehlivan kimdir? Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
2021yılı 1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 sınıf karne görüş örnekleri
Aşı takip sistemi kayıt ve aşı randevusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.