Yasemin Özilhan'ın instagramda spor yaparken paylaştığı paylaşımında esprili 'Survivor' yanıtı

Güzeller güzeli oyuncu Yasemin Özilhan iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra setlere ara vermişti. Gelen teklifleri sürekli geri çeviren ve en son rol aldığı, büyük ses getiren başarılı yapımlardan olan ‘Doktorlar’ dizisindeki Ela karakterine hayat verdikten sonra diziden ayrılmış ve başka projede yer almamıştı. Yasemin Özilhan tüm vaktini kızları Ela ve Emine ile geçiriyor.

Ekranlardan uzak olan sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın hayatı ise hayranları tarafından oldukça merak ediliyor. Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen 10 soruya cevap veren Özilhan’ın Survivor yanıtı ise takipçilerini güldürdü. Sorulara çok samimi yanıtlar veren sosyetik güzel fit haliyle sosyal medya üzerin den oldukça beğeni alıyor. Öte yandan iki kız annesi olan Özilhan, giyim tarzıyla da oldukça beğeni topluyor.