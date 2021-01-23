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Yasemin Özilhan'a eşi İzzet Özilhan'dan milyonluk villa!

Ünlü iş insanı İzzet Özilhan, eşi Yasemin Özilhan için kesenin ağzını açtı ve Bodrum'da 12,5 milyon değerinde bir villayı satın almak için harekete geçti.

23 Ocak 2021 Cumartesi 17:47
Yasemin Özilhan'a eşi İzzet Özilhan'dan milyonluk villa!
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Dün 36 yaşına giren Yasemin Özilhan'a eşi İzzet Özilhan'dan büyük hediye. Ünlü iş insanı eşi için Bodrum Bozbük'te villa almak için harekete geçti. Seçilen lüks villanın fiyatının ise 12,5 milyon olduğu öğrenildi.

Bir zamanların fenomen dizilerinden 'doktorlar'da Ela karakterine hayat veren ve daha sonra ünlü iş insanı İzzet Özilhan ile evlenerek oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, dün 36 yaşına girdi. Yasemin Özilhan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan İzzet Özilhan'ın eşi için büyük bir sürprizi olduğu ortaya çıktı.

Eşine doğum günü hediyesi almak için kolları sıvayan İzzet Özlihan'ın eşinin en çok sevdiği yer olan Bodrum Bozbük'te lüks bir villa satın almak için harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre ünlü isimlerinde evlerinin olduğu Six Senses Kaplankaya'da lüks bir villa baktığı ve fiyatının 12,5 milyon olan villa için de görüşmelere başladığı öğrenildi.



Son Güncelleme: 23.01.2021 17:47
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Anahtar Kelimeler:
Yasemin özilhanİzzet ÖzilhanBodrumVillaJest
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