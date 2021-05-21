İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Yasemin Özilhan Serenay Sarıkaya hakkında sorulara yanıt verdi

Tatilden geçtiğimiz günlerde dönen Yasemin Özilhan Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerin sorularına yanıt veren Yasemin Özilhan'ın acelesinin olduğu gözlerden kaçmadı. Özilhan, Serenay Sarıkaya hakkında sorulan sorulara yanıt verdi.

21 Mayıs 2021 Cuma 15:55
Yasemin Özilhan Serenay Sarıkaya hakkında sorulara yanıt verdi
Takip Et:

Yasemin Özilhan ailesi ile tatilden döndü. Bir süredir Göcek’te eşi ve çocukları ile tatil yapan Özilhan, gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Bebek’te görüntülenen ve gazetecilere toplantısı olduğu için acele ettiğini söyleyen Yasemin Özilhan, Setlere geri dönecek misiniz sorusu üzerine anlamlı bir proje olması halinde geri dönebileceğini ancak şu an öyle bir durum olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz senelerde ayrılan Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya’nın aralarındaki ilişkinin bitmesi sebebi ile Yasemin Özilhan ile Serenay Sarıkaya’nın da arasının bozulduğu iddiaları son zamanlarda gündemde yer alıyordu. Gazeteciler tarafından Serenay Sarıkaya ile aranız açık mı sorusuna yanıt vermek istemeyen Özilhan, o konuları konuşmayayım diyerek uzaklaştı.


Son Güncelleme: 21.05.2021 15:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YASEMİNözilhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'e Cevap Geldi
Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'e Cevap Geldi
Gupse Özay Paylaşımına Gülse Birsel'den Yorum Geldi
Gupse Özay Paylaşımına Gülse Birsel'den Yorum Geldi
İbrahim Kutluay Döner Kuruğunda Görüntülendi
İbrahim Kutluay Döner Kuruğunda Görüntülendi
Ekin Türkmen Beyaz Bikini ile Görüntülendi
Ekin Türkmen Beyaz Bikini ile Görüntülendi
Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya Sosyal Medya'da Yaptığı Paylaşımlar Olay Oldu
Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya Sosyal Medya'da Yaptığı Paylaşımlar Olay Oldu
Burcu Esmersoy altı saatte 400 bin TL kazandı!
Burcu Esmersoy altı saatte 400 bin TL kazandı!

Popüler Haberler

PTT kargo torba kapandı ne demektir?
PTT torba kapandı nedir, ne demek, torba açıldı ne demek?
Türk vatandaşı Cibuti vizesi almak zorunda mıdır?
Fenerbahçe'den Onyekuru Atağı Geldi
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl alınır mı? Huawei Y5 inceleme ve kullanıcı yorumları
İsmail Türüt Peker Davasında Gündeme Geldi
Camdaki Kız'da Öpüşme Sahnesinde Feride Şoku Yaşandı
Kelebeğin Rüyası filmi nerede çekildi? Kelebeğin Rüyası filmi konusu ve oyuncuları
Esnafa hibe desteğinde hangi gruptayım?
Show Tv İçimizden Birisi dizisi konusu ve oyuncuları
Kefaret dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Beni Bırakma 610.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti ATV
Emlak vergisinden kimler muaf olabilir? Ödenmiş emlak vergileri geri alınabilirmi?
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? Alara Turan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Yalman kimdir? Uğur Güner rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Türk telekom 10 gb bedava internet 2021
Torun bakım maaşı miktarı ve başvuru şartları 2021
A101'de satılan Huawei band 4 nasıl, alınır mı? Huawei band 4 kullanıcı yorumları
Camdaki Kız'ın şoför Hayri'si kimdir? Camdaki Kız dizisinde Şoför Hayri karakterini kim canlandıracak?
Vişne reçeli nasıl ve hangi malzemelerle yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır? Milli piyango bileti alırken nelere dikkat edilmeli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.