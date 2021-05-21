Yasemin Özilhan Serenay Sarıkaya hakkında sorulara yanıt verdi

Yasemin Özilhan ailesi ile tatilden döndü. Bir süredir Göcek’te eşi ve çocukları ile tatil yapan Özilhan, gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Bebek’te görüntülenen ve gazetecilere toplantısı olduğu için acele ettiğini söyleyen Yasemin Özilhan, Setlere geri dönecek misiniz sorusu üzerine anlamlı bir proje olması halinde geri dönebileceğini ancak şu an öyle bir durum olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz senelerde ayrılan Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya’nın aralarındaki ilişkinin bitmesi sebebi ile Yasemin Özilhan ile Serenay Sarıkaya’nın da arasının bozulduğu iddiaları son zamanlarda gündemde yer alıyordu. Gazeteciler tarafından Serenay Sarıkaya ile aranız açık mı sorusuna yanıt vermek istemeyen Özilhan, o konuları konuşmayayım diyerek uzaklaştı.