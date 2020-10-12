Doktorlar dizisinde asistan Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan ve Yağmur karakterine hayat veren Yağmur Atacan yıllar sonra birlikte poz verdi. İkilin birlikte verdiği poz sosyal medyada gündem oldu.

Yasemin Özilhan kimdir?

22 Ocak 1985 yılında Hamburg’da dünyaya gelen Yasemin Özilhan oyunculuğunun yanı sıra modeldir. Güzel oyuncu Aşk Oyunu ve Doktorlar dizisiyle adını tüm Türkiye’ye duyurmuştur. Öte yandan güzel oyuncu İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunudur. Özilhan şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisine konuk oyuncu olarak katıldı.

Yasemin Özilhan’ın oynadığı dizi ve filmler

2003 Vizontele Tuuba

2004 Çocuğun Var Derdin Var

2005 Aşk Oyunu

2006-2010 Doktorlar

2008 Babam Adam Olacak

2019 Mucize Doktor

Yasemin Özilhan’ın eşi kim?

Yasemin Özilhan 2011 yılında Anadolu Grubu sahibi Tuncay Özilhan’ın oğlu İzzet Özilhan ile dünya evine girmiştir. Ünlü çiftin Ela ve Emine isminde ikide kızı vardır.