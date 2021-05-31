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Yasemin Özilhan, Anadolu Efes'in şampiyonluk kutlamasında

Anadolu Efes’in şampiyon olması ile heyecanlar arttı. Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın oğlu İzzet Özilhan eşi Yasemin Özilhan şampiyonluk kutlamalarında yaşadığı mutluluk objektiflere yansıdı. Euroleague şampiyonluğundan sonra yaşanılanlar merak konusu oldu. İşte konu hakkında detaylar haberimizde

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:05
Yasemin Özilhan, Anadolu Efes'in şampiyonluk kutlamasında
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Geçtiğimiz günlerde Ege kıyılarında tatil yapan Yasemin Özilhan bayramını Göcek’te geçirdi. Yetenekli oyuncu denize girerken güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı. Vücuduna ve kendisine sağlıkla bakan Özilhan spora olan düşkünlüğü herkes tarafından biliniyor. Kanoya binerek kürek çektiği dakikaların sonunda egzersizlerinden geri kalmayan Özilhan da spor hayatına tatilde bile devam etti.

Evliliğinde 2 çocuk annesi olan Yasemin Özilhan geçtiğimiz günlerde 3. çocuğuna hamile olduğunu söyledi. 36 yaşındaki genç oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin arasında yer almaktadır. Takipçileri ile soru cevap yapan Özilhan merak edilen her şeyi açıkladı.

Yaptığı sporlar ile fit bir vücuda sahip olan güzel oyuncu 1.73 boyunda ve 53.5 kilo olması ile spor hayatına önem vermektedir. sosyal medyadan gelen sorular arasında ‘Menemen soğanlı mı, soğansız mı?’ sorusuna da gülerek ‘soğansız tabi ki’ diyerek yanıtladı. Sosyal medyadan gelen sorular şu şekilde;

Hamilelikte kaç kilo aldınız? 

Emine’de 19, Ela’da 12

En sevdiğiniz tatlı

Sütlaç ve baklava

Çocuklarınızdan hangisi size benziyor?

Ela

Hangi futbol takımı tutuyorsunuz?

Beşiktaş

En sevdiğiniz yemek hangisi?

Kapuska ama annemin yaptığı diyerek sosyal medya üzerinden soruları cevapladı.

 


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:05
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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes şampiyonluğuYasemin özilhan Kutlaması
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