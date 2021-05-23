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Yasemin Kay Allen’ın bikinili yatak pozuna beğeni yağdı

Başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen, bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaştığı fotoğraf ve videolarla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu, bu kez bikinili yatak pozuyla gündeme oturdu. Yatağın üzerinde bikinisiyle poz veren Allen’ın paylaşımına beğeni yağdı. İşte o poz...

23 Mayıs 2021 Pazar 15:58
Yasemin Kay Allen’ın bikinili yatak pozuna beğeni yağdı
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Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, gündeme gelmeye devam ediyor. Hem bulunduğu yapımlarla hem de sosyal medya kullanımıyla sürekli gündemde olan Allen, bu kez paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. Yatağın üzerinde bikinisiyle poz veren Allen’a takipçileri beğeni yağdırdı. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni alan Allen, bir kez daha adından söz ettirdi. Ayrıca çekilen fotoğrafta birden fazla telefonun olması da takipçilerin gözünden kaçmadı. İşte Yasemin Kay Allen’in bikinili yatak pozu...


Son Güncelleme: 23.05.2021 15:58
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Yasemin Kay AllenMagazin
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