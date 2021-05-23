Yasemin Kay Allen’ın bikinili yatak pozuna beğeni yağdı

Güzel oyuncu, gündeme gelmeye devam ediyor. Hem bulunduğu yapımlarla hem de sosyal medya kullanımıyla sürekli gündemde olan Allen, bu kez paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. Yatağın üzerinde bikinisiyle poz veren Allen’a takipçileri beğeni yağdırdı. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni alan Allen, bir kez daha adından söz ettirdi. Ayrıca çekilen fotoğrafta birden fazla telefonun olması da takipçilerin gözünden kaçmadı. İşte Yasemin Kay Allen’in bikinili yatak pozu...