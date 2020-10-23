Yasemin Allen'in tekne pozu nefes kesti!

Türkiye'de doğan ve 12 yaşındayken annesiyle birlikte Avustural'ya yerleşen oyuncu Yasemin Allen 18 yaşında ülkesine geri dönünce oyunculukla ilgillenmeye başlamıştı.

Yasemin Allen Türkiye'ye geri döndükten sonra tiyatro eğitimi almış ve ekranlarda boy göstermeye başlamıştı.

Televizyon hayatına ilk olarak annesiyle birlikte bir dizide başrol oyuncu olarak başlayan Allen daha sonra sırasıyla Kavak Yelleri,Yerden Yüksek, Hayat devam ediyor gibi dizilerde hayranları ile buluştu.

Ekranlarda olduğu kadar sosyal medyadada boy gösteren Allen şu sıraları Marmaris'te tatiline devam ediyor.

YAz aylarının son günlerinde havanın ve denizin keyfini çıkaran Yasemin Allen bu güzel anlarını tekne pozu ile hayranlarının beğenisine sundu.

Formda vücudu ve bikinisiyle birlikte teknede verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncunun bu pozu kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

İşte 31 yaşındaki güzel oyuncu Yasemin Allen nefesleri kesen tekne pozu