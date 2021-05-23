Yasemin Allen yatak pozuna beğeni ve yorum yağmuru

Instagram hesabı üzerinden paylaştığı pozlar ile adından söz ettiren Yasemin Allen, paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Güzel oyuncu yatakta verdiği bikinili pozu ile takipçilerinin beğenisini topladı.

Suna Yıldızoğlu’nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen sosyal medyada yaptığı paylaşımla olay oldu. Instagram’da 854 bin takipçiye sahip olan Allen takipçileri ile bikinili pozunu paylaştı. Yatakta uzandığı fotoğrafında güzel oyuncunun hem önünde hem de kulağında telefon bulunduğu ise fark edildi.

Güzel oyuncunun bikinili paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. Allen’e takipçilerinden olumlu mesajlar adete yağdı. İşte güzel oyuncunun Instagram üzerinden yaptığı bikinili paylaşımı..