Yasak Elma'nın Lila'sı Ayşegül Çınar gözaltına alındı!

Yasak Elma dizisinde Lila karakterine hayat veren ve daha sonra diziden ayrılan ünlü oyuncu Ayşegül Çına gözaltına alındı. Çınar'ın gözaltına alınmasıyla ilgili yapılan açıklamada ise içerisinde bulunduğu araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde arkadaşlarıyla bir mekanda eğlendikten sonra eve dönerken polis çevirmesine takılan Ayşegül Çınar'ın aracında bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan Ayşegül Çınar ve arkadaşları emniyet müdürlüğüne götürülürken uyuşturucu maddenin Çınar'ın eski bir arkadaşının araca habersizce attığı öne sürüldü. Polisin olayla ilgili geniş çapta soruşturması devam ediyor.