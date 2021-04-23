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Yasak Elma'nın aşıkları ayrıldı mı?

Ekranların en çok sevilen dizisi Yasak Elma dizisinde tanışan ve uzun bir süredir birlikte olan Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade ayrıldı. Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan’ın ayrıldığı iddia ediliyor.

23 Nisan 2021 Cuma 18:38
Yasak Elma'nın aşıkları ayrıldı mı?
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Ekranların en çok izlenen ve en yüksek reyting oranlarına sahip olan dizileri arasında kendisine yer edinen Yasak Elma dizisinin aşıkları Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında kendilerine yer buldu. Magazin dünyası Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade‘yi konuşuyor.

Yasak Elma dizisinde tanışan ve sevgili olan Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade’nin ayrıldığı iddia ediliyor. Çünkü Nesrin Cavadzade sevgilisiyle olan fotoğraflarını resmi Instagram hesabı üzerinden sildi. Resimlerin silinmesinin ardından ikilinin ayrılık kararı aldığı iddia edilmeye başlandı. Gökhan Alkan henüz fotoğrafları silmiş değil. Ayrıca ikili sosyal medya üzerinden birbirlerini takip etmeye devam ediyor. İkilinin ne zaman yan yana geleceği merak konusu oldu.




Son Güncelleme: 23.04.2021 18:38
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Anahtar Kelimeler:
Gökhan AlkanNesrin Cavadzade
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