Yasak Elma'nın aşıkları ayrıldı mı?

Yasak Elma dizisinde tanışan ve sevgili olan Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade’nin ayrıldığı iddia ediliyor. Çünkü Nesrin Cavadzade sevgilisiyle olan fotoğraflarını resmi Instagram hesabı üzerinden sildi. Resimlerin silinmesinin ardından ikilinin ayrılık kararı aldığı iddia edilmeye başlandı. Gökhan Alkan henüz fotoğrafları silmiş değil. Ayrıca ikili sosyal medya üzerinden birbirlerini takip etmeye devam ediyor. İkilinin ne zaman yan yana geleceği merak konusu oldu.
Son Güncelleme: 23.04.2021 18:38