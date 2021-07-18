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Yasak Elma’dan Ayrılığından Sonra Ünlü Oyuncu Yeni Dizide Başrol Oynayacak

Geçtiğimiz haftalarda çarpıcı bir şekilde sezon finali veren Yasak Elma dizisinden ayrılan oyuncunun yeni adresi belli oldu. Ünlü oyuncunun hangi dizide başrol oynayacağı merak konusu. Şafak Pakdemir’in başrolü kiminle paylaşacağı, dizide hangi karaktere hayat vereceği ortaya çıkıyor.

18 Temmuz 2021 Pazar 16:23
Yasak Elma’dan Ayrılığından Sonra Ünlü Oyuncu Yeni Dizide Başrol Oynayacak
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Fox TV ekranlarında boy gösteren ve 5 sezondur izleyici kitlesini ekranlara kilitleyen Yasak  Elma dizisi, yeni sezon gelmeden kadrosundan önemli ayrılıklarla isminden söz ettirmişti. Dizide Zehra karakterini canlandıran Şafak Pakdemir yeni projesine başladı. Yeni dizisinde aldığı başrolle Yasak Elma dizisinden neden ayrıldığını ortaya çıkardı. Şafak Pakdemir’in başrolünü oynayacağı yeni dizisi BBC yapımı olan Mistress’in uyarlaması. 

Yeni Dizisiyle Şafak Pakdemir

Yasak Elma dizisinden sonra yeni bir dizide başrol oynayacağı öğrenilen oyuncunun kariyerinde önemli gelişmeler yaşadığı görülmekte. Tüm bunların yanında yeni oynayacağı uyarlama dizinin adı hala açıklanmadı.

Şafak Pakdemir’in Oynayacağı Yeni Dizisinin Adı Ne?

Ünlü oyuncunun başrolünde oynayacağı yeni dizisinin ismi hala belli olmadı. Oyuncu kadrosu, yayın tarihi ve yayımlanacağı kanal gibi önemli bilgilerin belirsizliği hala sürmekte. Eylül-Ekim gibi yayın hayatına başlanması düşünülen diziyle alakalı çeşitli çalışmalar devam etmekte. Çekimlerle ilgili herhangi bir bilgi verilmeyen dizide oynayacak olan başarılı oyuncunun, kendini kanıtlayabileceği bir dizi olacağı kesin.


Son Güncelleme: 18.07.2021 16:23
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Anahtar Kelimeler:
Şafak PakdemirYasak Elma
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