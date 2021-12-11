Yargı dizisi Metin Kaya kimdir? Hüseyin Avni Danyal hakkında bilgiler

Kanal D’nin yeni sezon dizilerinden Yargı, dikkat çeken fragmanlarından sonra izleyici karşısına çıktı. Bir cinayet vakasında savcı Ilgaz ile avukat Ceylin’i karşı karşıya getiren dizide hukuk, adalet ve aşk temaları işleniyor. Dizide ünlü oyuncu Hüseyin Avni Danyal ise komiser Metin Kaya'yı canlandırıyor.

Yargı Metin Kaya kimdir?

Yargı dizisinde Metin Kaya karakteri Savcı Ilgaz’ın babasıdır. Metin Kaya aynı zamanda emniyet amirliğinde cinayet büro amiridir. Emniyette dürüstlüğü ile tanınan Metin Kaya, mesleğine olan aşkı ve kurallara uyması ile herkesin saygı duyduğu bir polistir. Metin Kaya karakteri, oğlu Ilgaz’ı da aynı karakterde büyütmüştür. Ancak diğer oğlu Çınar Kaya, ağabeyi kadar sevgi göremediği için bambaşka bir hayat yaşar. Çınar’ın bu halinin nedeni annesinin ölümünden babasını sorumlu tutmasıdır.

Hüseyin Avni Danyal kimdir?

Hüseyin Avni Danyal, 12 Nisan 1962 tarihinde Trabzon’da doğmuştur. İlkokulu Trabzon’da okumuş, babasının vefatından sonra Ankara’ya taşınarak ortaokul ve liseyi orada tamamlamıştır. 1978 yılında Ankara’da amatör olarak tiyatroya başlamıştır. Lisans eğitimini 1981 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünde almıştır. okulu bitirdikten sonra 1988-1994 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu’nda çalışmıştır. Oyunculuk kariyerine 1982 yılında yayınlanan Dost Eller dizisiyle başlayan oyuncu daha sonra oyunculukta önemli başarılar elde ederek birçok dizi ve sinema filminde rol almıştır.

Hüseyin Avni Danyal’ın rol aldığı yapımlar

Dost Eller (1982)

Ferhunde Hanımlar (1993)

Pembe Patikler (2002)

Esir Şehrin İnsanları (2003)

Şarkılar Seni Söyler (2003)

Kurşun Yarası (2003)

Hürrem Sultan (2003)

Bir Aşk Hikayesi (2004)

Çemberimde Gül Oya (2004)

Hayalet (2004)

Ablam Böyle İstedi (2004)

Çalınan Ceset (2004)

Tam Pansiyon (2004)

Aşka Sürgün (2005)

Fırtına (2006)

Hatırla Sevgili (2006)

ÇinlilerGeliyor (2006)

Kurtlar Vadisi Pusu (2007)

Beyaz Melek (2007)

ŞeytanınPabucu (2008)

Güz Sancısı (2008)

Hesaplaşma (2009)

New York’ta Beş Minare (2010)

KızımNerede (2010)

Aşk Tesadüfleri Sever (2011)

Çınar Ağacı (2011)

Öyle Bir Geçer Zaman Ki (2011)

Sağ Salim (2012)