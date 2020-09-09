Yaprak Dökümü Ayşe'nin son hali görenleri hayrete düşürdü

Bir dönemin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Yaprak Dökümü dizisinin oyuncu kadrosundaki isimlerle gündeme geldi. Dizide rol alan ve izleyicilerin en fazla sevdiği isimlerden olan Ayşe karakterinin son hali izleyicileri hayrete düşürdü. Yaprak Dökümü'nde Ayşe karakteri Şebnem Ceceli tarafından canlandılıyordu. Şebnem Ceceli’nin uzun zaman sonra ilk defa görülmesi gündem oldu.
Şebnem Ceceli bir açıklamasında Yaprak Dökümü dizisinin ilk rol aldığı yapım olduğunu ve bunun kendisi için büyük bir tecrübe olduğunu söylemişti.
Son Güncelleme: 09.09.2020 19:20