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Yaprak Dökümü Ayşe'nin son hali görenleri hayrete düşürdü

Yaprak Dökümü dizisinde küçük kız Ayşe'yi canlandıran Şebnem Ceceli'nin son hali görenleri hayrete düşürdü. Şebnem Ceceli'yi yıllar sonra ilk defa gören Yaprak Dökümü izleyicileri Ceceli'yi fazlasıyla beğendi.

09 Eylül 2020 Çarşamba 19:20
Yaprak Dökümü Ayşe'nin son hali görenleri hayrete düşürdü
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Bir dönemin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Yaprak Dökümü dizisinin oyuncu kadrosundaki isimlerle gündeme geldi. Dizide rol alan ve izleyicilerin en fazla sevdiği isimlerden olan Ayşe karakterinin son hali izleyicileri hayrete düşürdü. Yaprak Dökümü'nde Ayşe karakteri Şebnem Ceceli tarafından canlandılıyordu. Şebnem Ceceli’nin uzun zaman sonra ilk defa görülmesi gündem oldu.


Şebnem Ceceli Yaprak Dökümü'nde ablası olan Bennu Yıldırım ile buluştu. Bennu Yıldırım birlikte fotoğraflarını paylaştığı Ceceli’nin şu anda bir üniversitede hukuk bölümünü okuduğunu aktardı. Ceceli'inin büyüdüğünü ilk kez gören Yaprak Dökümü izleyicileri ise oyuncuyu fazlasıyla güzel buldu.

Şebnem Ceceli bir açıklamasında Yaprak Dökümü dizisinin ilk rol aldığı yapım olduğunu ve bunun kendisi için büyük bir tecrübe olduğunu söylemişti.



Son Güncelleme: 09.09.2020 19:20
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Anahtar Kelimeler:
Yaprak DökümüŞebnem Ceceli
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