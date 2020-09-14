Yapımcılardan Fahriye Evcen'e dudak uçuklatan teklifler! 130 bin TL'ye kadar yükseliyor

2019’un Nisan ayında anne olan Fahriye Evcen, oğlu iki yaşına gelinceye dek setlere ara vereceğini belirtmişti. Evcen’in yıl sonuna doğru başlayacak yeni yapımlardan gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi.
70 bin TL alıyordu
Ölene Kadar dizisinde rol aldıktan sonra setlere ara veren Evcen, bölüm başı 70 bin TL kazanmaktaydı. Setleri çok özlediğini ve dönmek istediğini belirten Evcen, koronavirüs tedbiri alınması ve kalabalık olmaması şartlarıyla çalışabileceğini belirtiyor.
Son Güncelleme: 14.09.2020 13:35