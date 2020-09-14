Yapımcılardan Fahriye Evcen'e dudak uçuklatan teklifler! 130 bin TL'ye kadar yükseliyor

2019’un Nisan ayında anne olan Fahriye Evcen, oğlu iki yaşına gelinceye dek setlere ara vereceğini belirtmişti. Evcen’in yıl sonuna doğru başlayacak yeni yapımlardan gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi.

70 bin TL alıyordu

Yaz ayından bu yana 10 diziden teklif alan Evcen’e bölüm başına 130 bin TL’ye kadar teklif verildiği öğrenildi.

Ölene Kadar dizisinde rol aldıktan sonra setlere ara veren Evcen, bölüm başı 70 bin TL kazanmaktaydı. Setleri çok özlediğini ve dönmek istediğini belirten Evcen, koronavirüs tedbiri alınması ve kalabalık olmaması şartlarıyla çalışabileceğini belirtiyor.