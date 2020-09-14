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Yapımcılardan Fahriye Evcen'e dudak uçuklatan teklifler! 130 bin TL'ye kadar yükseliyor

Nisan 2019'da oğlunu kucağına alan Fahriye Evcen'e yapımcılardan dudak uçuklatan teklifler geliyor. Evcen'e bölüm başı 130 bin TL'ye kadar yükselen 10 yapımdan teklif geldiği öğrenildi.

14 Eylül 2020 Pazartesi 13:35
Yapımcılardan Fahriye Evcen'e dudak uçuklatan teklifler! 130 bin TL'ye kadar yükseliyor
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2019’un Nisan ayında anne olan Fahriye Evcen, oğlu iki yaşına gelinceye dek setlere ara vereceğini belirtmişti. Evcen’in yıl sonuna doğru başlayacak yeni yapımlardan gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi.


Yaz ayından bu yana 10 diziden teklif alan Evcen’e bölüm başına 130 bin TL’ye kadar teklif verildiği öğrenildi.

70 bin TL alıyordu

Ölene Kadar dizisinde rol aldıktan sonra setlere ara veren Evcen, bölüm başı 70 bin TL kazanmaktaydı. Setleri çok özlediğini ve dönmek istediğini belirten Evcen, koronavirüs tedbiri alınması ve kalabalık olmaması şartlarıyla çalışabileceğini belirtiyor.



Son Güncelleme: 14.09.2020 13:35
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Anahtar Kelimeler:
Fahriye EvcenBurak Özçivit
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