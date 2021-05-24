Yapılan iddialar doğru çıktı. Gizli aşk belgelendi. Sıla ve İlker Kaleli Bodrum'daki aşk yuvalarında görüntülendi

Ünlü şarkıcı Sıla ve ünlü oyuncu İlker Kaleli hakkında bir süredir aşk iddiaları gündemde dolaşıyordu. İkili konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamış ve sessizliğini korumuştu. Acaba birlikteler mi değiller mi derken beklenen kareler nihayet geldi. İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu aşkı belgelendi. İkili Bodrum’da lüks bir villada birlikte tatil yaparken görüntülendi.

“İçeri geç Sıla”

Geçtiğimiz sene şef Hazer Ameni ile evlenen ve oldukça mutlu olduklarını her fırsatta belli eden Sıla, bu yılın başında 15 dakika süren bir dava ile eşinden boşanmıştı. Boşanmanın ardından bir süre gözlerden uzak olan ve biten ilişkisi için yorum yapmayan Sıla, pandemi sürecini geçirmek ve dinlenmek için bir süre Bodrum’a gitmeye kara vermişti. Hemen ardından Gençoğlu hakkında ünlü oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başladıkları ve ilişkilerini kimseye söylemedikleri haberleri basında yer almaya başladı. Ancak ikiliden konuyla ilgili bir açıklama gelmemiş ve sessizliklerini korumuşlardı.

Haberler doğru mu değil mi derken iddialar sonunda açıklığa kavuştu. Çift, Bodrum’da bir villada tatil yaparken görüntülendi. Şarkıcı Sıla tatilini geçirmek için 300 Bin TL değerinde bir villa kiraladı. Bu villada şarkıcının sevgilisi Kaleli ile bir aydır tatil yaptığı öğrenildi. Evin etrafı ne kadar çitlerle çevrili olsa da çift görüntülenmekten kurtulamadı.

Bu süre içinde görüntülenmemek için evden dışarı adım atmayan ikili market ihtiyaçlarının alınmasından, çöplerin atılmasına kadar her şeyi şoförlerine yaptırdı.

Bu şekilde tatillerini yaparken ilk görüntülenme İlker Kaleli’nin villanın havuzunun başında telefon görüşmeleri yaparken objektiflere yansımasıyla gerçekleşti. Yan tarafta bulunan otelde kalan hayranların çifti tanıması ve görüntülemeye başlamasıyla Kaleli kapı eşiğinde duran Sıla’ya “Sıla dışarı çıkma birileri bizi çekiyor” diyerek sevgilisinin yanına içeri geçti.

Gazetecilerin tatil yaptıkları evin adresini öğrenmesinin ardından çiftin, Bitez’deki villayı boşaltarak Datça’da yeni bir evde tatillerine devam ettikleri öğrenildi.

Bir başka gelen habere göre ise Kaleli’nin İstanbul’da gerçekleştireceği iş görüşmesini iptal ettiği ve sevgilisi Sıla’yı yalnız bırakmayarak, İstanbul’daki iki kedisini de yanına aldırdığı öğrenildi.