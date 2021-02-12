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Yanlışlıkla kürdan yutan Demet Şener ölümden döndü!

Yanlışlıkla kürdan yutan ve kürdanın midesine saplanması sonucu hastaneye kaldırılan Demet Şener ölümden döndü. Apar topar hastaneye kaldırılan Demet Şener, ameliyata alındı ve midesindeki kürdan çıkarıldı.

12 Şubat 2021 Cuma 14:48
Yanlışlıkla kürdan yutan Demet Şener ölümden döndü!
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Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay'dan ayrıldıktan sonra iş adamı Cenk Küpeli ile evlenen fakat anlamadıklarını gerekçe göstererek geçtiğimiz ay evliliğine son veren Demet Şener, ölümden döndü. Su bardağının içinde bulunan kürdanı fark etmeden içine koyduğu suyu içen Şener, kürdanın midesine saplanması nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan eski mankenin midesindeki kürdan alınırken hayranları iki gündür hastanede yatan Demet Şener'in sağlık durumunu merak etmeye başladı.

Olay, evdeki yardımcısının Demet Şener'in özel su bardağını yıkamak için mutfağa götürdüğü sırada ortada gördüğü bir kürdanı bardağı içine atmasıyla her başladı. Sabah su içmek için mutfağa giden Demet Şener acelesi olduğu için orada duran bardağına su doldurup içmesi sonrası acı içinde kıvranmaya başladı.

Bardağın içindeki kürdanı da yutan Demet Şener apar topar hastaneye kaldırılırken eski mankenin midesine batan kürdan küçük bir operasyonla çıkarıldı. Ameliyattan çıktıktan sonra 2 gündür müşaade altında tutulan Şener'in şu an sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Son Güncelleme: 12.02.2021 14:48
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Anahtar Kelimeler:
Demet ŞenerKürdanAmeliyatSağlık Durumu
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