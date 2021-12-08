Fox TV ekranlarında 30 Eylül Perşembe günü ekranlara gelecek yeni dizi Yalancılar ve Mumları'nın oyuncu kadrosu merak edildi. Birinci fragmanı yayınlanan Yalancılar ve Mumları dizisinde 4 farklı kadından birisi olan Ceyda karakteri dikkat çekti. Birçok kişi tarafından araştırılan Ceyda karakterini ise güzel oyuncu Elçin Sangu canlandırmaktadır.

Yalancılar ve Mumları dizisinin Ceyda'sı kimdir?

Perşembe akşamı seyircisiyle buluşacak olan Yalancılar ve Mumları dizisinde Elif karakterinini en yakın arkadaşı olan Ceyda, Elif'in yaşadığı zor günlerde ona büyük destek sağlamıştır. Yalancılar ve Mumları dizizinde 4 farklı kadının hayatı anlatılırken birbirleriyle olan arkadaşlık bağlarıda konu olacaktır. Perşembe akşamı seyircisiyle buluşacak olan Yalancılar ve Mumları dizisinde Elif karakterinini en yakın arkadaşı olan Ceyda, Elif'in yaşadığı zor günlerde ona büyük destek sağlamıştır. Yalancılar ve Mumları dizizinde 4 farklı kadının hayatı anlatılırken birbirleriyle olan arkadaşlık bağlarıda konu olacaktır.

Elçin Sangu kimdir?

Elçin Sangu 13 Ağustos 1986 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Hem oyunculuk hem de mankenlik yapan güzel oyuncu Elçin Sangu Mersin Üniversitesi Opera Bölümünde eğitim almıştır. Bir çok reklam filmi, sinama filmi ve televizyon dizilerinde rol alan Elçin Sangu, asıl çıkışını Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle yakalamıştır. Defne karakteriyle Altın Kelebek ödülü olmak üzere 20'den fazla özdüle layık gösterilen Elçin Sangu şimdilerde Fox TV'de yayınlanacak olan Yalancılar ve Mumları dizizinde Ceyda karakterini canlandıracaktır.

Elçin Sangu'nun rol aldığı dizi ve filmler