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Yalancılar ve Mumları dizisinin Ceyda'sı kimdir?

Fox TV ekranlarında yeni başlayacak olan Yalancılar ve Mumları dizisinin oyuncu kadrosu merak edildi. Birinci fragmanı yayınlanan Yalancılar ve Mumları dizisinde Ceyda karakteri dikkat çekti. Peki Yalancılar ve Mumları dizisinin Ceyda'sı kimdir? Elçin Sangu kimdir? detaylar haberimizde yer almaktadır.

08 Aralık 2021 Çarşamba 06:15
Yalancılar ve Mumları dizisinin Ceyda'sı kimdir?
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Fox TV ekranlarında 30 Eylül Perşembe günü ekranlara gelecek yeni dizi Yalancılar ve Mumları'nın oyuncu kadrosu merak edildi. Birinci fragmanı yayınlanan Yalancılar ve Mumları dizisinde 4 farklı kadından birisi olan Ceyda karakteri dikkat çekti. Birçok kişi tarafından araştırılan Ceyda karakterini ise güzel oyuncu Elçin Sangu canlandırmaktadır.

Yalancılar ve Mumları dizisinin Ceyda'sı kimdir?

Perşembe akşamı seyircisiyle buluşacak olan Yalancılar ve Mumları dizisinde Elif karakterinini en yakın arkadaşı olan Ceyda, Elif'in yaşadığı zor günlerde ona büyük destek sağlamıştır. Yalancılar ve Mumları dizizinde 4 farklı kadının hayatı anlatılırken birbirleriyle olan arkadaşlık bağlarıda konu olacaktır. 

Elçin Sangu kimdir?

Elçin Sangu 13 Ağustos 1986 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Hem oyunculuk hem de mankenlik yapan güzel oyuncu Elçin Sangu Mersin Üniversitesi Opera Bölümünde eğitim almıştır. Bir çok reklam filmi, sinama filmi ve televizyon dizilerinde rol alan Elçin Sangu, asıl çıkışını Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle yakalamıştır. Defne karakteriyle Altın Kelebek ödülü olmak üzere 20'den fazla özdüle layık gösterilen Elçin Sangu şimdilerde Fox TV'de yayınlanacak olan Yalancılar ve Mumları dizizinde Ceyda karakterini canlandıracaktır.

Elçin Sangu'nun rol aldığı dizi ve filmler

  • Öyle Bir Geçer Zaman ki
  • Avrupa Avrupa
  • Her Sevda Bir Veda
  • Bir Aşk Hikâyesi
  • Kurt Seyit ve Şura
  • Sevdam Alabora
  • Kiralık Aşk
  • Çarpışma 
  • İyi Günde Kötü Günde
  • Yaşamayanlar
  • Uysallar
  • Mutluluk Zamanı
  • 9 Kere Leyla    

Son Güncelleme: 08.12.2021 06:15
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Anahtar Kelimeler:
Elçin SanguYalancılar Ve MumlarıCeyda
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