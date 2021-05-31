Yakışıklı oyuncu Alper Saldıran boyuyla şaşırttı

Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh’ın oturduğu, oyuncuları içinde Aslı Bekiroğlu, Alper Saldıran, Serkan Kuru ile Bengi İdil Uras’ın olduğu Aşkım Bahardı adlı film bu akşam ilk defa TV’de yayınlandı.

Filmin erkek başrol oyuncusu Alper Saldıran, oyunculuğu dışında özel hayatı ile de dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Seyirci, oyuncunun özel yaşamıyla ilgili araştırma yapmaya başlarken en fazla merak edilen konu ise yakışıklı oyuncunun boyu oldu.

İşte Alper Saldıran ve birçok ünlü ismin boylarına dair detaylar…

Alper Saldıran 1.79 cm

Emre Altuğ 1.74 cm

Çağla Şikel 1.80 cm

Harun Barış Falay 1.74 cm

Mine Tugay 1.70 cm

Mustafa Sandal 1.73 cm

Kadir Doğulu 1.78 cm

Neslihan Atagül 1.68 cm

Yusuf Çim 1.88 cm

Öykü Karayel 1.60 cm

Nurgül Yeşilçay 1.60 cm

Kerem Bürsin 1.79 cm

Kıvanç Tatlıtuğ 1.87 cm

Damla Colbay 1.70 cm

Fahriye Evcen 1.69 cm

Murat Dalkılıç 1.71 cm

Serenay Sarıkaya 1.75 cm

Burcu Biricik 1.70 cm