Yağmur Tanrısevsin Şamdan Plus'a verdiği pozlarla olay oldu

Yağmur Tanrısevsin bu zamana kadar birçok dizide yer aldı. Son olarak Kalp Yarası dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Tanrısevsin, tatilde verdiği pozlarla kendine hayran bıraktı. İşte Yağmur Tanrısevsin’in bir çekimde verdiği pozlar…

Yağmur Tanrısevsin kendine hayran bırakmaya devam ediyor

Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç’la ayrılığının ardından kendini işine ve kariyerine odakladı. Bu yolda emin adımlarla yürüyen güzel oyuncu, Şamdan Plus için röportaj ve fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Röportajında dikkat çekici açıklamalarda bulunan Tanrısevsin, kendi ayaklarının üstünde durarak kendine motivasyon sağladığını söyledi. Farklı imajıyla dikkatleri çeken Yağmur Tanrısevsin, başarılı bir şekilde kariyer basamaklarını tırmanıyor.