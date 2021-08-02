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Yağmur Tanrısevsin Şamdan Plus'a verdiği pozlarla olay oldu

Yağmur Tanrısevsin, başarılı bir şekilde oyunculuk hayatına devam etmektedir. Oğuzhan Koç'la ayrılığından sonra kendini işine adayan güzel oyuncu, Şamdan Plus için kameralar karşısına geçti. Yağmur Tanrısevsin hangi pozlarla kendine hayran bıraktı? Bu haberimizde Yağmur Tanrısevsin'in Şamdan Plus'a verdiği olay pozları sizler için derledik. İşte Yağmur Tanrısevsin'in çok konuşulan pozları...

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:57
Yağmur Tanrısevsin Şamdan Plus'a verdiği pozlarla olay oldu
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Yağmur Tanrısevsin bu zamana kadar birçok dizide yer aldı. Son olarak Kalp Yarası dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Tanrısevsin, tatilde verdiği pozlarla kendine hayran bıraktı. İşte Yağmur Tanrısevsin’in bir  çekimde verdiği pozlar…

Yağmur Tanrısevsin kendine hayran bırakmaya devam ediyor

Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç’la ayrılığının ardından kendini işine ve kariyerine odakladı. Bu yolda emin adımlarla yürüyen güzel oyuncu, Şamdan Plus için röportaj ve fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Röportajında dikkat çekici açıklamalarda bulunan Tanrısevsin, kendi ayaklarının üstünde durarak kendine motivasyon sağladığını söyledi. Farklı imajıyla dikkatleri çeken Yağmur Tanrısevsin, başarılı bir şekilde kariyer basamaklarını tırmanıyor.


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:57
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Yağmur Tanrısevsin Şamdan PlusYağmur Tanrısevsin
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