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Yağmur Tanrısevsin kimdir? Güzel oyuncu koronavirüse yakalandı!

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin’den kötü haber geldi. Güzel oyuncunun koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

13 Mart 2021 Cumartesi 19:13
Yağmur Tanrısevsin kimdir? Güzel oyuncu koronavirüse yakalandı!
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Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin’in kendisini kötü hissetmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdığı öğrenildi. Güzel oyuncunun bugün test sonucu belli oldu ve testin pozitif çıktığı öğrenildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Yağmur Tanrısevsin’in evinde karantinaya girdiği ve sağlık durumun şu anda iyi olduğu bildirildi.

Yağmur Tanrısevsin kimdir?

1990 yılında Mersin’de dünyaya gelen Yağmur Tanrısevsin, Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde eğitim almıştır. Üniversite yılarında tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim alan Tanrısevsin, The Tragedy adlı korku filminde yer almış ve daha sonra çok sayıda reklam filminde yer almıştır.

Craft Oyunculuk Atölyesindeki eğitimlerini de tamamlayan güzel oyuncu 2011 yılında Adını Feriha Koydum adlı diziyle ilk kez televizyon ekranlarında yer aldı. İlerleyen yıllarda Güneşi Beklerken, Geniş Aile, Aşk Ağlatır gibi yapımlarda yer alan Tanrısevsin, ilk kez Mayısıs Kraliçesi adlı diziyle başrolde yer aldı.



Son Güncelleme: 13.03.2021 19:13
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Yağmur TanrısevsinKORONACovid
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