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Yağmur Sarnıç'ın aile dostum dediği ikinci tetikçi sevgilisi çıktı!

Yağmur Sarnıç ve Emre Aşık olayında yaşanan son dakika gelişmesi herkesi şok etti. Çekişmeli boşanma davasında Emre Aşık'ı öldürtmek isteyen Yağmur Sarnıç'ın aile dostum diye açıkladığı kişinin ikinci tetikçi olduğu öne sürülmüştü. Çiftin ilişki yaşadıkları ortaya çıktı.

03 Ocak 2021 Pazar 14:10
Yağmur Sarnıç'ın aile dostum dediği ikinci tetikçi sevgilisi çıktı!
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Eski futbolculardan Emre Aşık, boşanma davası açtığı eski eşi Yağmur Sanıç'ın kendisini cezaevi firarisi Erdi Sungur ile ortak plan yaparak öldürtmek için  bir tetikçi tuttuğunu iddia etmiş ve hakkında mahkemeye şikayet dosyası sunmuştu. 

Çekişmeli olarak devam eden boşanma davasında çiftin bitmeyen skandallarına yenisi daha eklendi.

Yağmur Sanıç'ın sevgilisi ile birlikte bir plan yaparak eşi Emre Aşık'ı öldürtmek istediği, hatta mezar yeri bile aradığı iddiası sonrasında eski futbolcu Aşık, Yağmur'un kendisini öldürtmek için Baycan Şenürek isimli bir kişiyi de ikinci tetikçi olarak tuttuğunu öne sürmüştü.

 

Ortaya atılan son iddia bomba etkisi yarattı ve Yağmur Aşık’ın 'Aile dostum' dediği Baycan Şenürek ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Yağmur Sanıç, yılbaşı akşamı  Baycan Şenürek ile kutlama yaptığı ve bu kareleri de sosyal  medya hesabı üzerinden paylaştığı görüldü. Şenürek ise paylaşımın altına 'Aşkla deniz havası. Şimdi daha güzelsin İstanbul.' yazması ikili arasında bir aşk olduğu yönünde iddiaları güçlendirdi.



Son Güncelleme: 03.01.2021 14:10
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Anahtar Kelimeler:
Yağmur SarnıçEmre AşıkAycan Şenürek
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