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Yağmur Sarnıç Seren Serengil olayı nedir? Yağmur Sarıç kimdir?

Son günlerde Yağmur Sarnıç ile Seren Serengil arasındaki kavga magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Konuyu henüz bilmeyen kişiler Yağmur Sarnıç Seren Serengil olayı nedir, Yağmur Sarnıç kimdir araştırmaya başladı. İşte olayın perde arkası.

19 Mart 2021 Cuma 17:59
Yağmur Sarnıç Seren Serengil olayı nedir? Yağmur Sarıç kimdir?
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Ünlü futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sanıç gündemden düşmüyor. Son olarak eski eşi Emre Aşık’ı öldürtmek istediği iddiaları konuşulan Yağmur Sanıç, bu kez de Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil’i hedef aldı.

Yağmur Sanıç ve Seren Serengil olayı nedir?

Geçtiğimiz Aralık ayında Seren Serengil’in eski eşi Yaşar İpek’in Yağmur Sanıç ile ilişki yaşadığı konuşulmuştu. Serengil, bu iddialardan sonra Sanıç’a savaş açmış ve Emre Aşık olayıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulunmuştu.

Yağmur Sanıç, önceki gün sosyal medya hesabından çeşitli paylaşımlar yaparak mide bulandıran ifadeler kullandı. Serengil’in eski görüntülerini paylaşarak vajinasından selülitlerine, yaşadığı ilişkilerden annesine kadar birçok konuda utanç verici yorumlarda bulundu.

Sanıç, bu paylaşımlarına savunma olarak çocuklarının kendisinden alınması için iftiraya uğradığını ve çocuklarını korumak için böyle bir şey yaptığını söyledi. Seviyenin iyice düştüğü bu atışma sonrasında ikilinin arasındaki sular durulacak gibi gözükmüyor.



Son Güncelleme: 19.03.2021 17:59
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Anahtar Kelimeler:
Seren SerengilYağmur Sarnıç
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