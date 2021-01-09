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X Factor Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Yeni halini görenler tanıyamıyor

Bir zamanlar Kanal D ekranlarında yayınlanan X Factor programında yarışan ve sesiyle tüm Türkiye'yi büyüleyen Ferah Zeydan, 152 kilodan 82 kiloya düşerek tamı tamına 70 kilo verdi. Zeydan'ın yeni halini görenler dönüp bir daha bakıyor.

09 Ocak 2021 Cumartesi 16:18
X Factor Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Yeni halini görenler tanıyamıyor
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Sunucu koltuğunda Emre Aydın, Ziynet Sali, Armağan Çağlayan ve Ömer Karacan'ın bulunduğu 2014’te ekranlarda yayınlanan X Factor Türkiye, yarışmacıları ile gündemde yer almaya devam ediyor. Kuvvetli sesi ile yarışmanın gözdesi haline gelen Ferah Zeydan ise yaşadığı değişimle görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

70 kilo verdi

Yaşamını zor hale bürüyen kilolarından kurtulmak isteyen Zeydan, mide küçültme ameliyatı geçirdi. Operasyonun ardından sıkı bir diyet yapan 26 yaşındaki Ferah, 70 kilo vererek zayıflamayı başardı.

Diyetle beraber sporu da bırakmayan genç şarkıcı, içinde olduğu süreci sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaşıyor.

İşte Ferah Zeydan'ın son hali...

 

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 16:18
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Ferah ZeydanX FactorKilo
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