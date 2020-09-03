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Will Smiht'in 19 yaşındaki şarkıcı kızı Willow'un satın aldığı lüks ev gündem oldu

Amerikalı oyuncu Will Smith’in 19 yaşındaki kızı Willow eviyle sosyal medyada gündem oldu. 3.1 milyon dolar değerindeki evi görenler hayran kalıyor. Sosyal medya kullanıcıları lüks evin ardından Willow Smith’i araştırmaya başladı.

03 Eylül 2020 Perşembe 17:36
Will Smiht'in 19 yaşındaki şarkıcı kızı Willow'un satın aldığı lüks ev gündem oldu
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Amerikalı ünlü oyuncu Will Smith ve Jade Pinkett Smith 19 yaşındaki kızları Willow için lüks villa satın aldı. Ünlü çiftin çocukları için aldığı villanın değeri 3.1 milyon dolar olarak açıkladı. Çiftin aldıkları ev sosyal medya gündemine oturdu.

Üç albümü var

Ünlü çiftin kızları henüz 19 yaşında olmasına rağmen üç tane albüm yaptı. Genç şarkıcının Red Table Talk adlı programı da oldukça beğenilmişti. Willow Smith’in satın aldığı ev birçok ünlü ismin aldığı evden farklı olarak öne çıkıyor. Genç şarkıcının evi yaşıtlarına göre oldukça olgun insanlara uygun bir ev olarak dikkat çekiyor.


Genç ismin aldığı evde en dikkat çeken nokta ise evin manzarası oldu. Ev Pasifik Okyanusu manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Willow’un aldığı ev anne ve babasının Calabasas’ta bulunan 42 milyon dolarlık evine de çok yakın.

Ağabeyi de ilk evini üç yıl önce aldı

Çiftin büyük oğlu Jaden da üç yıl önce kendine ait bir ev satın almıştı. Jaden’ın aldığı ev ise tam 4 milyon dolardı.

 



Son Güncelleme: 03.09.2020 17:36
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Will SmihtWillow Smiht
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