Wanda Nara'dan yarım milyon beğeni alan paylaşım!

33 yaşındaki ünlü model Wanda Nara, sanal alemde olaylı paylaşımlarına devam ediyor.

PSG takımının Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi olan Nara, yaptığı iddialı paylaşımlar sayesinde sanal alemde ününe ün katmaya devam ediyor.

Güzel model sanal alemde olduğu kadar spor alanında da aktif bir hayatı var.

Zaman zaman takipçilerine antreman yaparken ki video ve pozlarını paylaşan Nara'yi ınstagramda yaklaşık 7,3 milyon kişi takip ediyor.

Güzel fenomen karantina sürecinde paylaştığı pozlar ile de epey konuşulmuştu.

Ünlü fenomen son olarak spor yaparken verdiği derin göğüs dekolteli ayna pozuyla sanal alemi kasıp kavurmayı başardı.

Wanda Nara'nı bu iddialı pozu kısa süre içinde ınstagramda yarım milyon beğeni ve binlerce yorum aldı.

İşte ünlü fenomen Wanda Nara'nın birbirinden güzel ve iddialı o çok özel pozları