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Wanda Nara tatil fotoğraflarını oğluna çektiriyor

Wanda Nara yine sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Mauro İcardi’nin eşi ve menajeri olan Nara İbiza’da lüks yatıyla tatildeydi. Wanda Nara’nın lük yatta fotoğraflarını oğluna çektirdiği görüntüler ortaya çıktı.

04 Eylül 2020 Cuma 17:39
Wanda Nara tatil fotoğraflarını oğluna çektiriyor
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Mauro İcardi’nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara yeniden gündem oldu. Ibiza’da lüks yatında tatil yapan Wanda’nın fotoğraflarını oğluna çektirdiği görüldü. Fransa’nın Paris Saint Germain takımında forma giyen Mauro İcardi’nin eşi Wanda Nara daha öncede birçok kez gündem olmuştu.


Wanda Nara lüks yatında fotoğraflarını oğluna çektirirken objektiflere yakalandı. 33 yaşındaki Nara, yat içerisinde birçok alanda fotoğraf çektirdi.

Neymar  ve Navas da tatillerine eşlik etmişti

İcardi ve eşi Nara’nın tatilinde takım arkadaşları Keylor Navas ve yıldız oyuncu Neymar’da katılmıştı. Navas, Neymar ve İcardi tatildeki eğlenceli anlarını sosyal medyada paylaşmıştı.



Son Güncelleme: 04.09.2020 17:39
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Anahtar Kelimeler:
Mauro İcardiWanda NaraPSG
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