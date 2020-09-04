Wanda Nara tatil fotoğraflarını oğluna çektiriyor

Mauro İcardi’nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara yeniden gündem oldu. Ibiza’da lüks yatında tatil yapan Wanda’nın fotoğraflarını oğluna çektirdiği görüldü. Fransa’nın Paris Saint Germain takımında forma giyen Mauro İcardi’nin eşi Wanda Nara daha öncede birçok kez gündem olmuştu.

Neymar ve Navas da tatillerine eşlik etmişti

Wanda Nara lüks yatında fotoğraflarını oğluna çektirirken objektiflere yakalandı. 33 yaşındaki Nara, yat içerisinde birçok alanda fotoğraf çektirdi.

İcardi ve eşi Nara’nın tatilinde takım arkadaşları Keylor Navas ve yıldız oyuncu Neymar’da katılmıştı. Navas, Neymar ve İcardi tatildeki eğlenceli anlarını sosyal medyada paylaşmıştı.