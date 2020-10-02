Wanda Nara iç çamaşırlı ürün tanıtımı yaptı Instagram sallandı

Sosyal medyayı aktif kullanan modeller arasında yer alan Wanda Nara bir markanın ürün tanıtımı için iç çamarşılı paylaşım yapınca instagramı salladı.

Geçtiğimiz günlerde 34. yaşını kutlayan ve aynı zamanda Arjantinli topcu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Nara şu sıralar sosyal medyayı gelir kapısı olarakta kullanıyor.

Sanal alemde 7 milyon takipçisi bulunan Wanda Nara genellikle kozmetik ve güzellik ürünlerinin reklam paylaşımlarının yanı sıra yaptığı iddialı ve cesur paylaşımlarıylada hayran kitlesini günden güne artırıyor.

Son olarak bir kozmetik markasının çıkardığı ürünün tanıtımı için kameralar karşısına geçen Wanda Nara iç çamarşırlı paylaşımı ile instagramı salladı.

Diğer yandan başarılı model yaptığı cesur paylaşımlarının yanı sıra takipçilerine verdiği olay cevaplar ile de zaman zama gündeme gelmeyi başarıyor.