Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu

MasterChef Türkiye programına yeni katılan yarışmacılardan Brezilyalı Walison Fonseca yarışmanın son bölümünde büyük beğeni toplamıştı. Yarışmanın zor olduğunu ve Türkçe’yi iyi bir şekilde konuşamadığını ifade eden Fonseca programa devam etme kararı almıştı.

Wilson Fonseca, yaşam koçu Melisa Pınar ile geçtiğimiz yıllarda evlenmişti. Fonseca’nın eşi Melisa Pınar sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

Melisa Pınar, profesyonel olarak yaşam koçluğu yapmaktadır ve ayrıca Youtube’da 15 bin takipçisi olan bir kanalı bulunmaktadır. Fonseca’nın MasterChef’e katılmasının ardından gündem olan Melisa Pınar’ın sosyal medya paylaşımları büyük beğeni topluyor. Melisa Pınar ve Wilson Fonseca’nın 11 yaşında Amaya adında bir çocuğu bulunmaktadır.