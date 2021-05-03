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Vücudunda 4 kilo yağ kalan Seren Serengil'in son hali görenleri kahretti!

Dumping sendromuyla mücadele eden ve giderek eriyen Seren Serengil, vücudunda ortalama 4 kilo yağ kaldığını söyledi. Son halini sosyal medya hesabından paylaşan Serengil, hakkında yapılan çirkin yorumlara da tepki gösterdi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:53
Vücudunda 4 kilo yağ kalan Seren Serengil'in son hali görenleri kahretti!
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TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' isimli magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil, bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil'in son hali ise görenleri kahretti.

3,5 ayda 25 kilo veren Seren Serengili görenler ilk olarak 'photosop' sandı fakat gerçeği öğrenince neye uğradıklarını şaşırdı. Güzel sunucu vücudunda 4 kg yağ kaldığını açıklarken bunun çok tehlikeli olduğunu söyledi. Hakkında yapılan çirkin yorumlara da tepki gösteren Seren Serengil, sürekli yediğini fakat giderek kilo verdiğini belirtti.

Evlenme teklifi aldığı sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile birlikte Fethiye'de bulunan Seren Serengil, buradan çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlarken Serengil'in so halini gören hayranları Serengil için oldukça endişelendiklerini dile getirdiler. 

Neden evde olmadığı yönünde kendisine sorulan bir soruya raporu olduğunu ve bu yüzden şehirler arası yolculuk yapma hakkına sahip olduğunu belirten Serengil'e bazı takipçilerinin zayıflığın kendisine yakışmadığı yönünde yorumlarıyla karşılaştı.

Bazılarının fotoğrafta photoshop ile boyunu uzattığı yönünde yaptığı yorumlara da tepki gösteren Serengil, çirkin görünmesinin nedenini de vücudunda 4 kilo yağ kaldığını ve bunun çok tehlikeli olduğu söyledi. Yemek yediğini fakat giderek zayıfladığını söyleyen güzel sonucu bunun elinde olmadığını da söyledi.




Son Güncelleme: 03.05.2021 00:53
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Anahtar Kelimeler:
Seren SerengilDumping SendromuSon Hali
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