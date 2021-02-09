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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel

2010 yılında Volkan Demirel ile dünya evine giren Zeynep Kübra Sever Demirel kimdir? Sosyal medya içerikleri ile de sevilerek takip edilen Sever hakkındaki bilgilere bu yazımızda yer verdik.

09 Şubat 2021 Salı 18:48
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel
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Fenerbahçe’nin ünlü eski kalecisi Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medyada sevilerek takip ediliyor. 2010 yılında dünya evine giren çift o zamandan bu zamana 2 çocuk sahibi oldular.

 

1989 doğumlu olan Sever İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 32 yaşındaki sosyal medya fenomeni, 2009 yılının Miss Belçika güzeli seçilmiştir. Aynı yıl devamında katıldığı Miss Universe’de son 15 kişi arasında kalmayı başarmıştır. 

 

Türkiye’nin milli kalecisi olan Volkan Demirel ile evlendiklerinde daha üniversitede eğitimine devam eden Sever, mezuniyetine 2 kızı ile birlikte katılmıştır.

 

Şimdilerde Zeynep Sever Demirel youtube üzerinden yaptığı paylaşımlar ile beğeni toplamakta. Sever’in oluşturduğu içerikler sevilerek takip ediliyor. 



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:48
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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Sever DemirelVolkan Demirel
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