Victoria Silvstedt fiziğiyle büyüledi

46 yaşındaki İsveçli Victoria Silvstedt sıcak havayı bulunca bir çok ünlü gibi soluğu Miami plajında aldı.
Güzel oyuncu plajda eğlenirken ve güneşlenirken objektiflere takıldı.
Victoria Silvstedt ilerleyen yaşına rağmen fiziği ve güzelliğiyle görenleri büyülerken, derin dekolteli kıyafetide dikkatlerden kaçmadı.
Bir süre şezlonga yatıp güneşin tadını çıkaran ve telefonunu elinden düşürmeyen başarılı oyuncunun yüzünden neşesi eksik olmuyordu.
Bir dönem Türkiye'de yayınlanan çarkıfelek programında hosteslik yapan güzel modelin türk hayran kitleside epey bulunuyor.
İşte güzel yıldızın Miami plajında objektiflere takılan o çok özel görüntüleri
Son Güncelleme: 07.03.2021 11:48