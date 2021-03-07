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Victoria Silvstedt fiziğiyle büyüledi

46 yaşındaki İsveçli Victoria Silvstedt geçtiğimiz gün ünlülerin uğrak yeri olan Miami plajında görüntülendi. Güzel yıldız yaşına rağmen fiziğiyle görenleri büyüledi.

07 Mart 2021 Pazar 11:48
Victoria Silvstedt fiziğiyle büyüledi
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46 yaşındaki İsveçli Victoria Silvstedt sıcak havayı bulunca bir çok ünlü gibi soluğu Miami plajında aldı.

Güzel oyuncu plajda eğlenirken ve güneşlenirken objektiflere takıldı.

Victoria Silvstedt ilerleyen yaşına rağmen fiziği ve güzelliğiyle görenleri büyülerken, derin dekolteli kıyafetide dikkatlerden kaçmadı.

Bir süre şezlonga yatıp güneşin tadını çıkaran ve telefonunu elinden düşürmeyen başarılı oyuncunun yüzünden neşesi eksik olmuyordu.

Bir dönem Türkiye'de yayınlanan çarkıfelek programında hosteslik yapan güzel modelin türk hayran kitleside epey bulunuyor.

İşte güzel yıldızın Miami plajında objektiflere takılan o çok özel görüntüleri

 

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:48
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