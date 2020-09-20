Victoria Beckham'a şok! İnstagram paylaşımını müstehcen buldu

için hazırlığını yaptığı yeni koleksiyonunun bazı Instagram hesabından paylaştı. Ancak paylaşımı müstehcenlik içerdiği gerekçesiyle Instagram tarafından yayından kaldırıldı. Victoria Beckham bu olay karşısında büyük şok yaşadı.

Ünlü modacı Victoria Beckham bu aralar hazırlıkları içerisinde olduğu yeni koleksiyonu için sona gelirken yeni koleksiyonunu tanıtım için çıplak bir modelin Victoria Beckham’ın yeni tasarımlarından birisini sergilediği instagram videosu instagramda paylaştı. Ünlü modacınınyayınladığı bu videosu ise takipçilerini fikir ayrılığına sebep oldu.Bir kısım takipçi, tasarım ile ilgili güze yorumlarda bulunurken, bir kısım takipçisi ise paylaşımı müstehcen bulduğunu belirterek, şikâyet ettiler. Victoria Beckham’ın paylaşımı şikayetler yüzünden kaldırıldı. Bu olay karşısında büyük şok yaşayan ünlü modacının tekrar paylaşım yapıp yapmayacağı merak konusu.