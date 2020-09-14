İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Test sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın telefonda motivasyon konuşması yaptı
Test sonucu pozitif çıkan Sergen...
İçişleri Bakanlığı Yüksekova'da 1 askerin şehit olduğunu açıkladı
İçişleri Bakanlığı Yüksekova'da 1 askerin...
İspanya'da aşırı sağ gruplar hükümete karşı ayağa kalktı! 20 bin kişi protesto düzenledi
İspanya'da aşırı sağ gruplar hükümete...
Iğdır'da karantinada olması gereken bir kişi Kars'ta yakalandı
Iğdır'da karantinada olması gereken bir...

Vefatının ardından koronavirüs olduğu ortaya çıkan Halil Kumova kimdir?

Usta oyuncu Halil Kumova’nın vefatının ardından herkesi şok eden gerçek ortaya çıktı. Kumova’nın vefatının ardından yapılan incelemelerde oyuncunun koronavirüs olduğu tespit edildi. Sosyal medyada gündem olan olay sonrası kullanıcılar Halil Kumova’nın hayatını araştırmaya koyuldu.

14 Eylül 2020 Pazartesi 13:36
Vefatının ardından koronavirüs olduğu ortaya çıkan Halil Kumova kimdir?
Takip Et:

Malatya’da Zalo isimli filmin çekiminde hayatını kaybeden Halil Kumova’nın vefatının ardından şok bir gerçek ortaya çıktı. Kumova’nın vefatının ardından yapılan testlerde oyuncunun koronavirüs olduğu öğrenildi. Vatandaşlar ilginç olayın ardından gündem olan usta oyuncunun hayatını araştırmaya başladı.

Halil Kumova kimdir?

23 Mart 1956 yılında Bursa’da dünyaya gelen usta oyuncu Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli olarak başladığı oyunculuk kariyerine 2000 yılında İstanbul’a gelerek devam etti. Kumova bu süreçte 100’den fazla yapımda yer aldı.

Rol aldığı bazı diziler

Payitaht Abdülhamid (2 Sezon, Mehmet Memduh Paşa, 2017)

Kalbimdeki Deniz (2. Sezon, Konuk oyuncu, 2017)

Aile İşi (Konuk oyuncu, 2016)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Şeyhülislâm Esad Efendi, 2015)

Asla Vazgeçmem (2 Sezon Adil Baba, 2015-2016)

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (İlyas Ata, 2015)

Hayat Benim (4. Sezon, İskender, 2016)

Not Defteri (Nusret, 2014)

Küçük Kıyamet (Baba, 2014)

Karagül (Sadık Ağa, 2013)

Galip Derviş (2. Sezon, Civan Çakırcalı, 2013)

Aşkın Bedeli (2., 3. Sezon, 2014-2015)

Adını Kalbime Yazdım (Süleyman Ağa, 2013)

Karadayı (3 Sezon, Deli Faruk’un Adamı, 2012-2014)

Umutsuz Ev Kadınları (2., 3. Sezon, 2012-2013)

Kırık Zeytin Dalı (Baba, TV Filmi 2010)

Aşk ve Ceza (2. Sezon, Ahmet Moran, 2011)

Ömre Bedel (Akif, 2009)

Geniş Aile (3. Sezon, Alemdar, 2011)

Emret Komutanım (Konuk oyuncu, 2008)

Adanalı (Konuk Oyuncu, 2008)

Tek Türkiye (Halil, 2007)


Arka Sokaklar (Abbas, Konuk Oyuncu, 2006, 2010)

Kırık Kanatlar (Konuk Oyuncu, 2005)

Gümüş (Konuk Oyuncu, 2005)

Son Yaprak (Yaver, 2004)

Büyük Buluşma (Konuk Oyuncu, 2004)

Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu, 2004-2005)

Anlatsam Roman Olur (Baba, 2004)

Lahmacun ve Pizza (Konuk Oyuncu, 2002)

Gülbeyaz (Konuk Oyuncu, 2002)

En Son Babalar Duyar (Konuk Oyuncu, 2002)

Yılan Hikayesi (Milli Piyangocu, 1999)

Çiçek Taksi (Konuk Oyuncu, 1995)

Şehnaz Tango (Yardımcı Oyuncu, 1994)

Gerçek Kesit ((1993)

Bizim Mahalle (Konuk Oyuncu, 1993)

Rol aldığı filmler

Cenaze İşleri (Ak Sakallı Dede, 2017)

Ayla: The Daughter of War (Nuran’ın Amcası, 2017)

G.D.O. Karakedi (Yaşlı Adam, 2012)

Harbi Define (Tahir Baba, 2010)

Destere (Hurşit Dayı, 2008)

Zeytinyağlı Yiyemem Aman (TV Filmi 2006)

Umut Hiç Bitmeyecek (TV Filmi 2006)

Son Osmanlı Yandım Ali (İsmail Bey, 2006)

Ömer Seyfettin: Üç Nasihat (Bakırcı Usta, TV Filmi 2005)

Ömer Seyfettin: Diyet (Kasap, TV Filmi 2005)

Nasip Kısmet (Harun, TV Filmi 2005)



Son Güncelleme: 14.09.2020 13:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Halil KumovaCovid-19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yapımcılardan Fahriye Evcen'e dudak uçuklatan teklifler! 130 bin TL'ye kadar yükseliyor
Yapımcılardan Fahriye Evcen'e dudak uçuklatan teklifler! 130 bin TL'ye kadar yükseliyor
İtalya'da Can Yaman'lı dondurma yapıldı
İtalya'da Can Yaman'lı dondurma yapıldı
Ankara'da yol verme tartışmasında kadın sürücü ve kamyon şoförü birbirine girdi
Ankara'da yol verme tartışmasında kadın sürücü ve kamyon şoförü birbirine girdi
Fenomen Duygu Özaslan iddialı pozlarına devam ediyor
Fenomen Duygu Özaslan iddialı pozlarına devam ediyor
Lerzan Mutlu ve Seren Serengil arasında sular durulmuyor
Lerzan Mutlu ve Seren Serengil arasında sular durulmuyor
Bay Yanlış Özge Gürel'in eski hali şaşkınlık yarattı!
Bay Yanlış Özge Gürel'in eski hali şaşkınlık yarattı!

Popüler Haberler

Egemen Babil'den neden ayrıldı, dizide neden yok? Ozan Güven Babil'den ayrıldı!
Atiye 3.sezon ne zaman yayınlanacak?
2020 SGK rapor parası için nereye başvurulur? 2020 Rapor parası ödemesi ne kadar?
PTT'den emekli tüketici kredisi kampanyası! 2020 Emeklilere PTT'den düşük faiz ve uzun vadeli kredi
SGK veya Bağ-Kur prim borcu olanlara kredi ile emekli olma imkanı
Kanal D Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışmacı başvurusu nasıl yapılır? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru adresi
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni sezon ne zaman başlayacak? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını kim sunacak?
Yenilenen Nissan Micra teknik özellikleri ortaya çıktı! Yeni 2020 Nissan Micra özellikleri ve fiyatları
Formula 1 biletleri ne kadardan satışa sunulacak? Formula 1 bilet satışları ne zaman başlayacak?
EYT çıkarsa kimler emekli olabilecek? 2020
Sen Anlat Karadeniz Bu Hafta Neden Yok? Sen Anlat Karadeniz Neden Yayınlanmıyor? Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Seksenler dizisi tekrar bölümleri ne zaman hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2020
2100 TL maddi yardım için nereye başvuru yapılacak?
Rüyada deprem görmek ne demek, ne anlama gelir?
Saç ekimi uzmanı nedir, ne iş yapar, hangi sertifikaları almalıdır?
Sgk cenaze yardımı alma şartları nelerdir, nasıl alınır? 2020 Sgk cenaze ödeneği başvuru işlemleri
Türk Telekom 10 GB internet kampanyası katılım şartları ve detayları
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Eylül 2020 kredi kampanya detayları
TV8 Kırmızı Oda konusu ve oyuncuları kimler? Dizi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Pepsi 2,5 Litre şişe kapaklarında boş yok! Pepsi bedava internet kampanyası başladı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.