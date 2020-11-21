Uzun zamandır tedavi altında olan Mehmet Ali Erbil temiz havanın tadını çıkardı

Son senelerde kaçış sendromu hastalığı nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Geçtiğimiz gün Kilyos’ta yer alan bir çiftlikte dinlenerek güzel havanın tadını çıkaran Erbil, Ağustos ayında kök hücre tedavisine başlamıştı. Erbil’in Kilyos’taki çiftlikte dinlendiği sırada yanında Tolga Yüce ve Ercan Avşar da yer aldı. Arkadaşlarının dinlenirken çektiği fotoğrafını paylaşan Erbil, gün boyunca çiftlikte temiz havanın tadını çıkardı.
Son Güncelleme: 21.11.2020 20:57