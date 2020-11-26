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Uzun süredir aşklarını yalanlayan Buket Aydın ve Emir Sarıgül birlikte görüntülendi!

Birlikte olmalarına rağmen aşk sorularını yalanlayan ve arkadaş olduklarını söyleyen Eski Kanal D spikeri Buket Aydın ve Emir Sarıgül Bebek'te birlikte görüntülendi. Gazetecilerden saklanmaya çalışan çift, Buket Aydın'ın gözlüğünün düşmesi ile tanındı.

26 Kasım 2020 Perşembe 23:59
Uzun süredir aşklarını yalanlayan Buket Aydın ve Emir Sarıgül birlikte görüntülendi!
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Aylardır ilişkilerini yalanlayan Buket Aydın ve Emir Sarıgül beraber spor yaparken görüntülendi. Uzun süre önce eski Kanal D spikeri Buket Aydın, işinden istifa etmiş ve eşi Erce Baykal’dan boşanmıştı. Şişli’nin eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sargül de eşi Fatoş Altınbaş ile yollarını ayırmıştı.

İsimleri beraber anılmaya başlayan ikilinin öpüşürken fotoğrafları paylaşılmış ancak ikili, haberleri yalanlamış, Buket Aydın Emir Sarıgül’ün arkadaşı oluğunu belirterek rahatsızlık verdiği için özür dilemişti.


Buket Aydın ve Emir Sarıgül beraber Bebek’te görüntülendi ve aşkları belgelenmiş oldu. Beraber spor yapan Aydın ve Sarıgül, gazetecilerden saklanmaya çalışırken Buket Aydın, gözündeki güneş gözlüğünü düşürünce tanındı. Aydın'ın sinirli halleri gözlerden kaçmadı.

 



Son Güncelleme: 26.11.2020 23:59
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Anahtar Kelimeler:
BuketaydınEmirsarıgül
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