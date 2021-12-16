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Uzak Şehrin Masalı Umay kimdir? Aslıhan Güner hakkında bilgiler

FOX TV'nin yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı'nın dikkat çeken karakterlerinden olan Umay kimdir merak konusu oldu. Dizide Umay karakterini canlandıran Aslıhan Güner hakkında bilgileri haberimizde derledik.

16 Aralık 2021 Perşembe 14:01
Uzak Şehrin Masalı Umay kimdir? Aslıhan Güner hakkında bilgiler
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FOX TV, yeni sezona yepyeni diziler ile başladı. Pazar günleri ekrana gelmeye başlayan Uzak Şehrin Masalı dizisi ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin başrol oyuncularından Aslıhan Güner, dizide Umay karakterine hayat veriyor.

Uzak Şehrin Masalı Umay kimdir?

Yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan ve Tuğçe Küçükkalıpçı’nın üstlendiği dizinin hikayesi ana karakter Umay Demirkan etrafında şekilleniyor. Umay, 2 çocuğu olan ve eşinden yıllarca zulüm gören güçlü bir kadındır. Kocası Affan’ın yaptıklarına dayanamayan Umay, çocuklarını alarak evi terk eder.

Aslıhan Güner kimdir?

Aslıhan Güner, 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Barış Manço Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alarak ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası dizisinde karşımıza çıkmıştır. 2013 yılında Mert Kılıç ile dünya evine giren Güner, birçok dizi ve filmde rol almıştır. güzel oyuncu son olarak Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde başrol oynamıştır.


Son Güncelleme: 16.12.2021 14:01
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Uzak şehrin MasalıUmay DemirkanAslıhan Güner
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