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Usta sanatçı Altan Karındaş, hayatını kaybetti

Usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında yaşamını yitirdi.

07 Mart 2021 Pazar 00:09
Usta sanatçı Altan Karındaş, hayatını kaybetti
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10 yıldır Marmaris Belediyesi Huzurevinde kalan ve koronavirüs salgını sebebiyle Turunç Mahallesindeki evine taşınan 92 yaşındaki Altan Karındaş, 8 Şubat tarihinden bu yana yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı hastanede tedavi görüyordu.

Bu sabah saatlerinde durumu ağırlaşan usta sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

En son 2019 senesinde kamera karşına çıktı

Sanat hayatı boyuncu pek çok tiyatro, sinema ve dizilerde rol alan usta sanatçı Karındaş, en son 2019 senesinde Marmaris Belediyesinin 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıl dönümü için çektiği ‘Ayağa Kalk’ adlı kısa filmde oynamıştı.

Altan Karındaş kimdir?

30 Ağustos 1928 senesinde Ankara’da doğan Altan Karındaş, İstanbul Belediyesi Konservatuvarında şan ve tiyatro eğitimini aldı. 1951 senesinde Muhsin Ertuğrul’un Küçük Sahnesi’nde sanat hayatına ilk adımını attı.

Birçok tiyatro oyunlarında, sinema filmlerinde ve dizilerde rol alan usta sanatçı, seslendirmede yaptı. Karındaş, doksanlı yıllarda yaptığı ‘Çöpçatan’ isimli ilk evlilik programını yaptı.



Son Güncelleme: 07.03.2021 00:09
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Anahtar Kelimeler:
Altan KarındaşOyuncuölüm Sebebi
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