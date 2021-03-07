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Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi

Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. Sevenlerini korkutan Öztekin'in durumunun iyiye gittiği açıklandı.

07 Mart 2021 Pazar 18:17
Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi
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Usta oyuncu Rasim Öztekin, sevenlerini endişelendirdi. 62 yaşında olan oyuncu bugün öğle sıralarında kalp krizi geçirdi. Arkadaşları ile mesajlaşmasının ardından bir anda fenalaşan Öztekin’in kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tekrar hayata döndürülen sanatçı hastanede tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Usta oyuncu 2018 senesinde de kalbinden operasyon geçirmiş ve kalp pili takılmıştı.

Rasim Öztekin kimdir?

1959 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen Rasim Öztekin, lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlamasının ardından üniversite eğitimini de İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulunda tamamlayarak mezun oldu.

Sahne hayatına ilk adımını 1977 senesinde atan Öztekin, 1980 senesinde Ferhan Şensoy’un Orta Oyuncular topluluğuna katıldı. Pek çok tiyatro oyunu, sinema filmi ve dizilerde yer alan Öztekin, 2016 senesinde Hasan Efendi’nin kavuğunu Ferhan Şensoy’dan devraldı. Öztekin, daha sonrasında kavuğu oyuncu Şevket Çoruh’a devretti.



Son Güncelleme: 07.03.2021 18:17
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Anahtar Kelimeler:
Rasim ÖztekinFerhan ŞensoyKalp Krizi
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