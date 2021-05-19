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Usta oyuncu Erol Keskin son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Erol Keskin dün hayatını kaybetmişti. Keskin bugün, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılan tören sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:44
Usta oyuncu Erol Keskin son yolculuğuna uğurlandı
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Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılan törene katılan usta oyuncunun ailesi ile sevenleri, 89 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu ile alakalı duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.

Törende söz alan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, gençlik zamanlarında usta oyuncuyu sahnede izleme imkanı olduğunu, sonrasında ise derslerine katılım sağladığını belirtti. Keskin’in oldukça donanımlı bir kişi olduğunu söyleyen Ergen, "Gerçekten tiyatroya çok evrensel bir bakışı vardı. Bize Almanca prodüksiyonları kasetlerden dinletirdi. Almanca bilmezdik ama an be an yaşadığı oyunlar olurdu. Mimari üzerinden, plastik sanatlar üzerinden o kadar farklı anlatmaya çalışırdı ki tiyatroyu." İfadelerini kullandı.

Ergen, usta oyuncunun İstanbul Şehir Tiyatrolarında 2 sene genel sanat yönetmenliği görevinde bulunduğunu söyleyerek, "Çok değerli bir insanın ardından öğrettiklerini uygulamaya çalışıyorum." dedi.

En keyif verici rolümü oynadım

Usta oyuncu Erol Keskin’in eşi Suna Keskin ise, "Ben son 10 yılımı dünyanın en iyi aktörlerinden biriyle en zor rolümü ama en keyifli rolümü oynadım." Sözleri ile eşini uğurladı.

Meslektaşlarının eşi ile ilgili yazdıklarının bir kısmını okuyan Keskin, cenaze törenine gelen herkese teşekkürlerini sundu.

-"Tiyatro yaşamımızın büyük çınarı, çok sevdiğim bir arkadaşımdı"

Keskin’le sahnede yaşamış oldukları anılarını anlatan oyuncu Göksel Kortay da "Türk tiyatrosunun en güçlü, en disiplinli, en çalışkan derya-deniz bir hazinesi idi. Hem kültür yaşamımızın hem de tiyatro yaşamımızın büyük çınarı, çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Onu buradan uğurlarken çok üzgünüm." dedi.

Usta sanatçının erkek kardeşi Cengiz Keskin ise akademiye girmesi sonrasında sanatın abisinin yol göstericisi olduğunu vurgulayarak, "Onun aksine ben tamamen bilimsel bir adam olduğum için kafamız bazı konularda uyuşmazdı. O hayalperestti sanatçıya yakışan şekilde, ben de katı mantık sahibi bir fen adamı olduğum için zaman zaman tartışmalarımız olurdu. Şimdi tabii bu tatlı anılarla başarılarını duydukça iftihar ediyordum." ifadelerini kullandı.

Ağabeyinin 61 yıllık eşi Suna Keskin'i kız kardeşi gibi gördüğünü belirten Keskin, "Ağabeyimi Erol Keskin yapan, arkasındaki güç odur. Son on yılda gösterdiği özveriye hepimiz şahidiz." İfadelerini kullandı.

Füsun Erbulak, Uğurkan Atakan, Sudan Bektaş ile Şevket Avşar gibi isimlerin de konuştuğu tören sonrasında usta sanatçının naaşı cenaze namazının kılınması için Teşvikiye Camii’ne getirildi.

Teşvikiye Camii’nde kılınan namazdan sonra, usta sanatçının cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Erol Keskin kim?

1031 yılında İstanbul’da doğan tiyatro ile sinema sanatçısı Erol Keskin, Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimarlık Bölümü’nde eğitim almış ve bu eğitim sonrasında kariyerini tiyatro ile sinema oyunculuğu, belgesel yapımcılığı ve yönetmenliği ile senaristlik yaparak sürdürmüştür. Sanatçı, İstanbul Şehir Tiyatroları’ndan yaş haddi ile emekli olmuş sonrasında konuk oyuncu olarak sahnede yer almaya devam etmiştir.


Son Güncelleme: 19.05.2021 22:44
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