Usta oyuncu Erol Keskin hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin, 89 yaşında vefat etti. Keskin’in vefat haberini Oyuncular Sendikası, "Değerli üyemiz, meslektaşımız Erol Keskin'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" paylaşımı ile duyurdu.

Erol Keskin kim?

Erol Keskin, 1931 yılı İstanbul doğumludur. Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimarlık bölümünde okurken oyunculuğa başlamış ve tiyatro ile sinema oyunculuğu, belgesel yapımcısı yönetmenliği ve senaristlik yapmıştır.

Sanatçı, İstanbul Şehir Tiyatrolarından, yaş haddiyle emekli olmuş sonrasında konuk oyunculuk yaparak sahnede yer almıştır.

İstanbul Şehir Tiyatrolarında 2 sene genel sanat yönetmenliği yapmış olan usta sanatçı, 1966 ile 1967 yıllarında Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi senaryo ödülünü, 20. İstanbul Film Festivali, 12. Orhan Arıbunu Ödülleri ile 23. Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştır.

Sanatçı, bu ödüller dışında 2004 yılında 8. Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı erkek oyuncusu ödülünü de almıştır. Keskin, 2013 yılında ise 17. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Pek çok dizide oynayan Keskin’in eşi Suna Keskin de oyuncudur.