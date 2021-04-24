Usta oyuncu Demet Akbağ rol gereği bayılınca sevenleri panikletti.

Senaryoda geçen bayılma sahnesini canlandıracak olan Akrep dizisi başrol oyuncusu Demet Akbağ, bir anda etraftaki hayranlarının tepkisine maruz kaldı. Çevredekiler oyuncunun gerçekten bayıldığını düşündüler.

"Koca star yerlerde yatıyor"

Bir sürde yerde baygın olarak kamera çekimleri alınan Demet Akbağ etrafta bulunun kişiler tarafından önce gerçek sanıldı. Daha sonra rol olduğu açıklaması yapılınca da, "Koca star yerlerde yatıyor. Demet abla sen yatma, biz yatarız" gibi sözlere maruz kaldı.