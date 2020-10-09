Usta oyuncu Ali Sürmeli'nin sağlık durumu ciddi mi?

Sevilen sinema oyuncularından Ali Sürmeli geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncu kusma ve hıçkırık rahatsızlıkları ile hastaneye kaldırıldıktan sonra, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle ameliyat olduğu açıklandı. Bu olaydan sonra Ali Sürmeli vefat mı etti?

Son sağlık durumunu hayranları tarafından merak konusu oldu. Kurtlar Vadisi Pusu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Deli Yürek gibi yapımlarda rol alarak ünlenen oyuncu, bildiğimiz gibi Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde başarıyla ameliyat edildi. Ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesinden ayrılıp kontrol altına alındığı açıklandı. Başarılı oyuncumuzun iyi durumda olduğu ve yakında normal yaşantısına dönebileceği tespit edildi.