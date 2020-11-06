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Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti

Usta müzisyen Timur Selçuk 74 yaşında hayatını kaybetti. Usta ismin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

06 Kasım 2020 Cuma 16:34
Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti
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Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Timur Selçuk, 74 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ustanın ölüm haberi tüm sanat camiasını üzüntüye boğarken ,ölüm haberi sosyal medyada gündem oldu.50 senelik sanat hayatı bulunan sanatçının ölüm sebebi ise bilinmiyor.

"SABAHA KARŞI ÖLÜ BULDUK"

Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğulları  olan Tür Müziğinin unutulmaz ismi Timur Selçuk, hayatını kaybetti. Türk müzik dünyasına önemli ederler bırakan Selçuk’un sabaha karşı evinde ölü bulunduğu ve şu anlık neden öldüğü ise bilinmiyor. Ailesi kalk krizinden şüphelenir. Selçuk’un kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucunda anlaşılacak.


Birçok kişi ölüm haberile birlikte üzüntü duyarken taziye mesajları paylaştı.



Son Güncelleme: 06.11.2020 16:34
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Timur SelçukHayatını Kaybetti
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