Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti

Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Timur Selçuk, 74 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ustanın ölüm haberi tüm sanat camiasını üzüntüye boğarken ,ölüm haberi sosyal medyada gündem oldu.50 senelik sanat hayatı bulunan sanatçının ölüm sebebi ise bilinmiyor.

"SABAHA KARŞI ÖLÜ BULDUK"

Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğulları olan Tür Müziğinin unutulmaz ismi Timur Selçuk, hayatını kaybetti. Türk müzik dünyasına önemli ederler bırakan Selçuk’un sabaha karşı evinde ölü bulunduğu ve şu anlık neden öldüğü ise bilinmiyor. Ailesi kalk krizinden şüphelenir. Selçuk’un kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucunda anlaşılacak.



Birçok kişi ölüm haberile birlikte üzüntü duyarken taziye mesajları paylaştı.