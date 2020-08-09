Ursula Corbero'dan Cüretkar Pozlar! Üstsüz Fotoğraflarını Paylaştı

Netflix’de yayınlanan La Casa De Papel adlı dizi ile tüm dünyada tanınan Ursula Corbero, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekmeye devam ediyor. Tokyo adlı karaktere hayat veren Ursula Corbero, dizinin dünya çapında beğenilmesi ile birlikte büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. 20 milyondan fazla takipçisi bulunan güzel oyuncu, yaptığı cesur paylaşımlar ile birlikte takipçilerinin beğenisini toplamayı başardı.

Her paylaşımı ile olay olan güzel oyuncu Ursula Corbero, son olarak paylaştığı üstsüz fotoğrafları ile yürek hoplattı. Üstsüz olarak paylaştığı birden fazla fotoğrafı ile binlerce beğeni alan İspanyol oyuncu, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Dünya çapında milyonlarca takipçiye sahip olan güzel oyuncu, daha önceleri de yaptığı cesur paylaşımlar ile birlikte gündeme gelmişti.